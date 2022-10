W programie "Rolnik szuka żony" 19-letnia Zuzanna z powiatu golubsko-dobrzyńskiego dotarła do domu rolnika Tomka. Zobaczcie zdjęcia

Tomek w 5 odcinku programu "Rolnik szuka żony" uczył dziewczyny strzelania do tarczy, które jest jego pasją. Zabrał je na spacer po gospodarstwie oraz gdy pogoda pozwoliła, rozpoczął żniwa. W kombajnie zawsze mu towarzyszyła 1 z zaproszonych kobiet. Mieli okazję do indywidualnych rozmów. Tomek naciskał, by mówiły więcej, by lepiej mogli się poznać. Po wspólnym czasie stwierdził, że jego faworytką na ten moment jest Zuzanna z Kowalewa Pomorskiego. Również 19-latka intuicyjnie to czuła,

- Wydaję mi się, że jestem faworytką - mówiła nastolatka.