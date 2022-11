Zaskakująca decyzja w programie "Rolnik szuka żony". Tomek odrzucił 19-letnią Zuzannę z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Rolnik Tomek o Zuzannie z Kowalewa Pomorskiego - 11 odcinek programu "Rolnik szuka żony"

Znaczącą część tego sezonu programu "Rolnik szuka żony" faworytką rolnika Tomka była 19-letnia Zuzanna z Kowalewa Pomorskiego. Jednak w 10 odcinku programu wyemitowanym 13 listopada, Tomek zmienił zdanie - odwiedził rodzinny dom Zuzanny i spotkał się z jej bliskimi. Miał pewne obiekcje, że słaby jest kontakt z Zuzanną poza kamerami, trudno się do niej dodzwonić. Oliwy do ognia dodało spotkanie z jej znajomymi i rodziną, którzy ujawnili sporo informacji na jej temat. Okazało się m.in. że Zuzanna lubi imprezy, bywa porywcza, szalona. Tomek nie krył zaskoczenia. Uważa, że są dwie Zuzanny - ta, którą poznał, zobaczył u siebie i ta poza kamerami, jaką znają ją jej bliscy. Rolnik wówczas uznał, że chce wracać do domu, sam. Poinformował, że nie ma ochoty na kolejną randkę, podziękował Zuzi za znajomość.