Sporo pożarów sadzy w kominach w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Ostatnie zgłoszenia do pożarów sadz w przewodzie kominowym dotyczyły m.in. domów w Radominie i Golubiu-Dobrzyniu.

- By unikać zagrożenia, trzeba pamiętać o regularnym czyszczeniu kominów. Gdy tego nie robimy, sadza osiada w kominie i powoli zatyka go, hamując strumień spalin -przestrzega rzecznik PSP w Golubiu-Dobrzyniu Karol Cachnij.

Czyścić przewody kominowe może czeladnik lub mistrz kominiarski, a sprawdzać je - mistrz kominiarski. Przegląd kominiarski jest wymagany minimum raz w ciągu roku. W domach opalanych drewnem lub węglem - należy go robić co trzy miesiące. Zaniedbanie czyszczenia kominów może skutkować grzywną do 5 tysięcy złotych. Ubezpieczyciele domów, w których doszło do pożarów sadzy, często odmawiają odszkodowania, gdy sprawdzą, że właściciele nieruchomości nie dopełnili obowiązku czyszczenia i sprawdzania przewodów kominowych.