Są wstępne koncepcje przebudowy ulic w Golubiu-Dobrzyniu

Plan utwardzenia ulic na osiedlu Panorama zawiera sugestie radnych, które zgłosili na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

- Koncepcja przedstawia założenia do budowy: jezdni o szerokości 5-5,5 m z kostki betonowej szarej typu „tetka”, ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej w dwóch kolorach (szary i czerwony) o szerokości 3 m, zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz dojść do furtek. Po zaakceptowaniu koncepcji zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym projekty branżowe dotyczące m.in. budowy kanalizacji deszczowej – informuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

Uwagi do załączonej koncepcji można składać do końca stycznia - na piśmie do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia lub mailowo na adres: [email protected]

Podczas Komisji Infrastruktury została przedstawiona koncepcja koncepcja „Przebudowy ul. Konopnickiej”.