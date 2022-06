Nie będzie nowego symbolu Golubia-Dobrzynia, miejskich atrakcji na turniej rycerski i turystycznych przejazdów elektrobusem

W ubiegłym roku Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informował, że burmistrz Mariusz Piątkowski spotkał się z dr hab. Piotrem Bireckim - historykiem sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Arturem Niklewiczem - dyrektorem Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ponieważ pojawił się pomysł, by opracować program/strategię, która określi produkt lub produkty stanowiące symbole miasta. Swój sprzeciw głośno wyraziła wówczas radna Dominika Piotrowska:

- Szukać nowego produktu markowego? Przecież to jest niezrozumiałe, ponieważ jak jesteśmy razem w samorządzie od 7 lat (ja jako radna, pan jako burmistrz plus był pan 8 lat prędzej radnym) to mówię nieustannie o produkcie markowym tego miasta, którym jest zamek, turniej, starówka, Anna Wazówna, Drwęca i spływy kajakowe. Nic nie trzeba szukać i wymyślać na siłę tylko promować to co zostało już ofiarowane – uważa radna Piotrowska.