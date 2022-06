Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz rozmawia z Kubą z Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczcie film PZPN ze zgrupowania [wideo]

Nie mogło także zabraknąć kibiców. Jednym z najlepszych momentów filmiku ze zgrupowania jest spotkanie trenera Czesława Michniewicza z kilkuletnim Kubą z Wielgiego (powiat golubsko-dobrzyński) – w filmiku PZPN od około 10 minuty.

- Kuba masz na imię? - pyta trener Michniewicz.

- No – odpowiada kilkulatek z Wielgiego. - A Pan jest trenerem Polski?

- Polski, biało-czerwonych – potwierdza selekcjoner.

- A ja znam piłkarzy – oświadcza Kuba.

- Kogo znasz? - dopytuje trener

- Roberta Lewandowskiego, Galińskiego, Bielika, Kamila Glika, Grosickiego, Jakuba Błaszczykowskiego, który już odszedł, Fabiański – właśnie, Szczęsny – wymienia Kuba.

- A skąd jesteś? - dopytuje trener reprezentacji.

- Z Wielgiego? - mówi Kuba.

- Gdzie jest Wielgie? W jakim województwie? Koło jakiego dużego miasta? - dopytuje selekcjoner.

- To jest wieś – odpowiada Kuba. - Koło jakiego miasta? To bardziej to Golub-Dobrzyń.

- Golub-Dobrzyń znam. Toruń, Golub-Dobrzyń. Tam kręcili „Pan Samochodzik i Templariusze”. Grałam tam kiedyś przy tym boisku niedaleko w Radzyniu. Radzyń jest niedaleko? A w Golubiu są turnieje rycerskie. Wiesz o tym? Musisz kiedyś pojechać - mówi Czesław Michniewicz.