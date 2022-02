Kolejne akcje sprzątania śmieci w lasach w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

- Targają nami sprzeczne uczucia - smucimy się tym, że ludzie ciągle i bezrefleksyjnie cały czas śmiecą, cieszy nas to, że potrafiliśmy na to szybko zareagować. Niestety tych śmieci (butelek) było tyle, że w 20 minut zebraliśmy kilkanaście worków. Okrojona ekipa AKTYWNY GOLUB-DOBRZYŃ "zagospodarowała" kilkadziesiąt minut na to, żeby posprzątać z butelek i innych śmieci lasek między blokami przy ulicy Żeromskiego a Osiedlem Królewskim. "Plon" był znaczny - informuje radna Dominika Piotrowska.