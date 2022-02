Jest głos burmistrza w sprawie sprzedaży historycznej drogi do zamku w Golubiu-Dobrzyniu: „Samorząd miasta naraża się na śmieszność” Karolina Rokitnicka

- Po niespełna trzech latach od wpłynięcia wniosku o nabycie działki [dawnej drogi do zamku - red.] sprawa wróciła do punktu wyjścia. Ponownie ów wniosek będzie rozpatrywany na komisjach rady miasta - poinformował burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski KR

W niedzielę 20 lutego poprosiliśmy e-mailem burmistrza Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego o stanowisko w sprawie planów sprzedaży działki u podnóża zamku. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W poniedziałek 21 lutego burmistrz nie odebrał naszego telefonu i nie oddzwonił. Nie był także obecny w pierwszej części sesji 22 lutego, na której omawiany był temat sprzedaży historycznej drogi wiodącej do zamku. W środę 23 lutego opublikował wpis na swoim profilu na Facebooku. Pisze m. in. o „aferze bez sensu”, „śmieszności samorządu”, „zbijaniu politycznego kapitału”…. Co Państwo o tym myślą? Czekamy na głosy w sondzie i komentarze na Facebooku.