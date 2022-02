"Nie" dla sprzedaży historycznej drogi na zamek w Golubiu-Dobrzyniu za niespełna 7 tys. zł

W programie sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia organizowanej we wtorek 22 lutego pojawiła się uchwała o sprzedaży działki oznaczonej numerem geodezyjnym 230/2 o powierzchni 100 m2, która jest zlokalizowana przy ul. Toruńskiej. To droga o znaczeniu historycznym – dawniej tędy wchodziło się na golubski zamek. Były pomysły, by wejście odtworzyć, bo ma wiele atutów (aspekt historyczny, kwestie bezpieczeństwa oraz malowniczy plener widokowy, idealny na sesje zdjęciowe). Zamek podejmował działania w tym kierunku. Są wstępne projekty i szansa na ich realizacje, przy okazji tworzenia krajowego centrum zielarstwa na zamku. Miasto przygotowało projekt uchwały zakładającej sprzedaż tych strategicznych pod względem historycznym i turystycznym stu metrów kwadratowych. Planowano przetarg ograniczony dla właścicieli 4 działek sąsiednich. Dokument pojawił się na sesji 22 lutego 2022.