Impreza WOŚP 2022 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Akcja krwiodawstwa „Pomaganie Masz we krwi”, kiermasz książek, występ zespołu muzycznego Mygrena, licytacje gadżetów WOŚP oraz innych, pokaz taneczny w wykonaniu grup taneczno-baletowych w DK, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i maraton zumby - to atrakcje przygotowane w ramach WOŚP w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

Emocjonujące były licytacje gadżetów. Najdroższe - jak pluszowy miś policjant czy biżuteria - osiągnęły ceny około 400 zł.

- Sztab w Golubiu-Dobrzyniu przekazał na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy deklarowaną kwotę: (kwesta Wolontariuszy, licytacje, kiermasz książek, minimaraton zumby) 34 673, 52 zł! Do 1 lutego (do godziny 23:59) aktywna jest także sztabowa eSkarbonka. Wspólnie do niej zebraliśmy już 990 zł! Od wielu Finałów wraz z golubsko-dobrzyńskim sztabem gra Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i niezwykłe zaangażowanie na rzecz ratowania życia ludzkiego, które zaowocowało przekazaniem na rzecz Fundacji 3631,11zł! - informuje Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.