Zaskakujące decyzje w programie "Rolnik szuka żony". Tomek zmienił zdanie o 19-letniej Zuzannie z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

List do rolnika Tomka od młodszej siostry Zuzanny - 9 odcinek programu "Rolnik szuka żony"

Tomek w 9 odcinku programu "Rolnik szuka żony" wyemitowanym 11 listopada m.in. zaprosił Zuzannę na działkę, na której może powstać ich wspólny dom. Para zbliżyła się do siebie. Snuli wspólne plany na przyszłość, spędzali czas tylko we dwoje. Spotkali się także z prowadzącą Martą Manowską, opowiadali jej o swoim szczęściu. Okazało się, że do Tomka list napisała także młodsza siostra Zuzanny. Nie miał on jednak charakteru matrymonialnego. Przywiozła go Zuzanna. Korespondencja od młodszej siostry wywołała sporo śmiechu.

"Drogi rolniku, niezmiernie się cieszę, że wybrałeś moją ukochaną Zuzannę. Zwrotów nie przyjmujemy" - napisała dziewczynka.