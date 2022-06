Z powiatu golubsko-dobrzyńskiego do programów i seriali telewizyjnych - zdjęcia

Nasz powiat ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o wokalne talenty. Michalina Skraburska - fizjoterapeutka i masażystka z Golubia-Dobrzynia wystąpiła w „Szansie na Sukces”. Wygrała odcinek z piosenkami Kombii i dostała się do finału programu, walcząc o występ w Opolu. Już w szkole podstawowej jej talent zauważył nauczyciel muzyki. Zaprosił do zespołu. Michalina śpiewała także w gimnazjum, jeździła na prywatne lekcje do Torunia, występowała na festiwalach i przeglądach. Zajmuje się m.in. oprawą wokalną ślubów. Chciałaby nagrać płytę.

- Próbowałam sił na castingach do różnych programów. Jak dotąd „Szansa na sukces” jest największym moim sukcesem. Czasami wątpiłam w siebie, ale jest osoba, która bardzo mnie wspiera – mówiła tuż po nagraniu „Szansy” artystka.

Michalina w sobotę 2 października 2021 wystąpiła w programie "The Voice of Poland".