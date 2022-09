Z hodowli gęsi w Lipnie. Najlepszy przepis na Gęś Białą Kołudzką

Mamy piękne tradycje, jeśli chodzi o hodowlę gęsi. Nasza słynna Gęś Biała Kołudzka nie ma sobie równych. Jej walory smakowe są znane daleko poza granicami kraju. Jednak na naszych stołach gęsina pojawia się rzadko. Z jednej strony odstręcza cena, a z drugiej chyba brak wiary we własne umiejętności kulinarne. Wystarczy przełamać opory i spróbować przyrządzić gęś. Jest ku temu świetna okazja, bo w najbliższą niedzielę świętujemy setną rocznicę niepodległości. A gęsina najsmaczniejsza jest w listopadzie! Do rozsmakowania się w tym szlachetnym mięsie zachęca Iwona Adamska z Borku w gm. Lipno.

- Hodowlą gęsi zajmuje się mój mąż Sławomir od ponad 20 lat – opowiada Iwona Adamska. – Gęsinę znam jednak z domu rodzinnego, gdzie ceniono jej wyjątkowe walory smakowe. Sama do tej pory odkrywam kolejne zalety gęsiny. To nie tylko smaczne mięso, ale przede wszystkim bardzo zdrowe. Gotuję czarninę z gęsi, którą podaję z ziemniaczanymi kluskami. Przepis mam po babci. Jest ona słodko – winna, co osiągam dzięki dodaniu zalewy od marynowanych gruszek. I jeszcze ten subtelny posmak goździków. Po prostu smakuje obłędnie.