Wspólne dokarmianie ptaków w Golubiu-Dobrzyniu na polanie na Osiedlu Leśnym. Zobacz zdjęcia

- Ptaki zadowolone. Powiesiliśmy smakołyki, zbudowaliśmy karmniki, posłuchaliśmy ornitologa Dariusza Węcławka oraz leśniczego Tomka Czekalskiego. Rozeszliśmy się z głowami pełnymi wiedzy, czym można, a czym nie można karmić ptaków. Na to wszystko Darek Węcławek obdarował uczestników pięknymi albumami ze zdjęciami ptaków, pogoda dopisała... Długich rozmów o ptakach nie było końca. Czy to nie jest udana sobota? Nie mogło być lepiej! Dziękuję wszystkim za zaangażowanie! Dodam, że to kolejne wydarzenie sfinansowane z diety radnej, a dokładnie z podwyżki, której byłam przeciwna i obiecuję dalej działać i dalej finansować takie akcje społeczne. Działamy dalej – informuje radna miasta Golubia-Dobrzynia Dominika Piotrowska.