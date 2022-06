W takich programach i serialach telewizyjnych widzieliśmy przedstawicieli powiatu golubsko-dobrzyńskiego - zdjęcia

Nasz powiat ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o wokalne talenty. Michalina Skraburska - fizjoterapeutka i masażystka z Golubia-Dobrzynia wystąpiła w „Szansie na Sukces”. Wygrała odcinek z piosenkami Kombii i dostała się do finału programu, walcząc o występ w Opolu. Już w szkole podstawowej jej talent zauważył nauczyciel muzyki. Zaprosił do zespołu. Michalina śpiewała także w gimnazjum, jeździła na prywatne lekcje do Torunia, występowała na festiwalach i przeglądach. Zajmuje się m.in. oprawą wokalną ślubów. Chciałaby nagrać płytę.

- To człowiek z temperamentem. Roznosi go twórcza energia. Sam ciężko pracuje i tego oczekuje od innych. Wie, czego chce. Czasem jest porywczy, ale to ma nas mobilizować do pracy. Zwykle reaguje w ten sposób, gdy widzi, że nie funkcjonujemy na pełnych obrotach – mówiła o Januszu Józefowiczu artystka.

Trudne sprawy z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w telewizji

Kasia z Kowalewa Pomorskiego w "Rolnik szuka żony"

Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego w telewizji śniadaniowej

Z Golubia-Dobrzynia na stałe do telewizji i jednorazowo do teleturnieju

Telewizyjną karierę robi pochodząca z Golubia-Dobrzynia prezenterka pogody Marzena Słupkowska. Zdobyła Telekamerę w 2017. Karina Pietruszyńska z Radomina postawiła natomiast na karierę modelki. Wystąpiła m.in. w teledysku disco-polo After Party "Jesteś moim przeznaczeniem". Wzięła też udział w programie Ex Na Plaży "Ex On The Beach" produkcji MTV.