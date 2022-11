W programie "Rolnik szuka żony" 19-letnia Zuzanna z powiatu golubsko-dobrzyńskiego została wybranką rolnika Tomka

Tomek w 8 odcinku programu "Rolnik szuka żony" m.in. zaprosił na randkę Zuzannę. Para zbliżyła się do siebie. Tomek zaproponował, by spędzali czas już tylko we dwoje. Po powrocie do domu zdecydowali się na rozmowę z kontrkandydatką Zuzi. Oznajmili m.in. że nie chcą się już bronić przed uczuciami. Tomek zaznaczał, że decyzja nie była łatwa, ale to z Zuzią chce spędzać czas.

- To przeznaczenie - oznajmiła Zuzia.

Jej kontrkandydatka opuściła dom Tomka. W gospodarstwie Tomka zorganizowano spotkanie, na którym pojawiła się rodzina i znajomi. Bliscy Tomka dzielili się swoimi uwagami. Nie kryli zaskoczenia, że jest tylko jedna kandydatka na żonę Tomka. Kolega miał obiekcje co do młodego wieku Zuzi, siostra Tomka zaś uważa, że lepsza kandydatką była Kasia, która jej zdaniem była bardzie otwarta. Tata Tomka pogratulował mu decyzji, a Zuzi - odwagi. Tomek i Zuzia zaznaczyli, że mają wspólne plany. Zuzia chce studiować w Kielcach, planują razem budowę domu, a najbliższy czas przeznaczyć na poznawanie się i spędzanie czasu wspólnie.