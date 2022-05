W Kujawsko-Pomorskiem trwają przygotowania do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży

Tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży zaplanowano w dniach 19-22 maja 2022 r. Dobiegła końca rejestracja uczestników. Wyniki eliminacji konkursowych poznamy w poniedziałek 4 kwietnia. Maksymalnie do konkursu zakwalifikowanych zostanie 55 uczestników. W poprzedniej edycji byli to reprezentanci 15 krajów z kilku kontynentów. Tradycyjnie uczestnicy rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych (do lat 10, 11-13 lat oraz 14-16 lat).

Tegorocznych pianistów oceniać będzie sześcioosobowe jury: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (Polska) – przewodnicząca, prof. Alberto Nosè (Włochy), prof. Jordi Benseny Plaza (Hiszpania), prof. Ewa Pobłocka (Polska), prof. HunJu Sohnn (Korea Południowa) i prof. Andrzej Tatarski (Polska).