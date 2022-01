W Golubiu-Dobrzyniu będzie spotkanie z najlepszym samorządowcem w Polsce – wójtem gminy Płużnica

Spotkanie jest organizowane w środę 2 lutego o g. 17 w sali obrad Starostwa Powiatowego.

- Zapraszam na drugie spotkanie z cyklu "Lubię wiedzieć. Budujemy społeczeństwo obywatelskie". Inicjatywa Aktywny Golub-Dobrzyń nie zwalnia tempa. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie, a naszym gościem był prawnik Szymon Osowskim i opowiadał o dostępie do informacji publicznej. Myślałam, że na jednym spotkaniu się skończy, ale odbiorcy zobowiązali mnie do kolejnych spotkań. Mam nadzieję, że i tym razem będzie cała sala radnych, sołtysów i zaangażowanych mieszkańców głodna wiedzy. Spotkanie skierowane jest głównie do radnych i sołtysów z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, ale również do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich i po prostu mieszkańców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje miękkie. Zapraszam serdecznie – informuje radna Dominika Piotrowska.