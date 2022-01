Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Golub-Dobrzyń, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Golubia-Dobrzynia

Przegląd tygodnia: Golub-Dobrzyń, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Jak wierzysz k...o w Boga, to zacznij się modlić, bo żywa stąd nie wyjdziesz” - miał powiedzieć Adam B., do swojej ofiary 68-letniej Krystyny. To była okrutna zbrodnia. Oprawca maltretował kobietę ponad godzinę: wbijał gwoździe, uderzał popielniczką, próbował skręcić kark. Zgwałcił. Grozi mu 15 lat więzienia.

Gmina Golub-Dobrzyń inwestuje w infrastrukturę dla najmłodszych. W gminie pojawił się kolejny nowy plac zabaw.

„Spożywanie pomidorów podnosi libido, banany zwiększają poziom serotoniny, seler jest naturalnym środkiem na potencję, a danie z dużą ilością marchewki może z łatwością rozbudzić w pożądanie” - piszą autorki książki „Roślinna kuchnia miłości”. Mamy dla Was wegańskie, bezglutenowe przepisy na romantyczną, walentynkową kolację przy świecach. Sprawdź, jak zrobić m.in. krem z pieczonej papryki i pomidorów z bazylią i skórką cytrynową, steki z kapusty i bubble tea na bazie naparu z klitorii.