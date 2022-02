Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Golub-Dobrzyń, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Golubia-Dobrzynia

Od lat przekonujemy, że Kujawsko-Pomorskie to przepiękny region, który może przyciągać turystów wieloma atrakcjami. W naszej galerii przedstawiamy miejsca, które można zwiedzić podczas krótkiej, weekendowej wycieczki. Niektóre miejsca są już doskonale znane Polakom, inne ciągle czekają na odkrycie. Zobaczcie, gdzie można ciekawie spędzić weekend w województwie kujawsko-pomorskim.

W Kowalewie Pomorskim w ostatnim czasie jest sporo problemów z jakością wody. Wielu mieszkańców twierdzi, że sytuacja pogorszyła się kilka tygodni temu, gdy wodociągiem przestał zajmować się Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem, a zaczął kowalewski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Władze miasta uważają, że dochodzi do manipulowania hydrantami i zasuwami przez osoby trzecie i celowego obniżania jakości wody.

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski zaprosił na Gminny Dzień Kobiet. Wystąpi znany kabaret. Wejściówkę wyceniono na 10 zł. Choć pojawiły się kontrowersje w związku z tą opłatą i jej celem, to zainteresowanie było tak duże, że zdecydowano się zmienić miejsce występu na większe, a i tak wszystkie bilety się rozeszły.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Golubiu-Dobrzyniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Polskie miasta widziane z lotu ptaka robią wyjątkowe wrażenie. Nieważne, czy mamy do czynienia z metropolią, czy nieco skromniejszą miejscowością, z góry miejsca te prezentują się absolutnie niesamowicie. Jak dobrze znasz polskie miasta? Czy rozpoznasz je aż spod chmur? Zobacz niesamowite zdjęcia Polski z lotu ptaka.

Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa w Bydgoszczy Sebastian Latanowicz odniósł się do zapytań w sprawie budowy sieci gazowej na terenie Golubia-Dobrzynia.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!