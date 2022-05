TOP atrakcje turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego - zobacz zdjęcia

- Na początku wsi Płonne, na lekkim wzniesieniu stoi niepozorny budynek, który ma znaczenie w polskiej literaturze. To właśnie między innymi w tym budynku mieszkała Maria Dąbrowska, gdy przyjeżdżała do Płonnego w odwiedziny do siostry. Podczas pierwszego pobytu w Płonnem Dąbrowska miała gościć u swojej siostry Heleny Hepke, której mąż był administratorem tutejszego majątku. W następnych latach wakacje spędzała u państwa „Chmielów" (Chmielewskich) ze względu na ciasnotę panującą w domu siostry – dzieli się wiedzą historyczną podróżnik Jarek Kaptajn.