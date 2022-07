TOP atrakcje dla dzieci - parki rozrywki, aquaparki, zoo, kowboje, warsztaty. Pomysł na weekend, wakacje w Kujawsko-Pomorskiem [CENY 2022] Red., KR

Zobacz w naszej galerii wszystkie NAJLEPSZE ATRAKCJE dla dzieci w Kujawsko-Pomorskiem. Idealne miejsca na spędzenie weekendu w rodzinnym gronie [ZDJĘCIA, CENY] Collage PP Zobacz galerię (29 zdjęć)

Letnia aura to świetna okazja na wyjazd. Wspólne spędzanie czas z dziećmi może się okazać super zabawą zarówno dla małych, jak i dużych. Gdzie warto wybrać się w wolnym czasie? Kujawsko-Pomorskie obfituje w mnóstwo miejsc, które zadowolą najbardziej wybrednych małych turystów. Możemy postawić na park rozrywki lub na wodne place zabaw, gdzie dzieci poszaleją. Wśród propozycji mamy też wypad do miasteczka westernowego czy parku jurajskiego, czyli zupełnie wyjątkowych miejsc z egzotycznym klimatem. To nie koniec najlepszych atrakcji! Sprawdźcie resztę na kolejnych slajdach.