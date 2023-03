TOP 10 zalet jedzenia kiszonek. Zobacz jak wpływają na nasz organizm

Poznaj z naszej galerii 10 zalet jedzenia kiszonek

Choć nie jest prawdą, że kiszonki mają więcej witaminy C niż świeże warzywa i owoce, to fermentacja stabilizuje witaminę C. Nie ulega ona rozpadowi. Ponadto w kiszonkach mamy silne przeciwutleniacze – witaminy A i E. Służą one nie tylko wyglądowi skóry, włosów i paznokci, ale także przeciwdziałają starzeniu się organizmu i zmniejszają ryzyko zachorowania np. na nowotwory.

Podczas fermentacji powstają witaminy B2 i PP. Kiszonki mają ich znacznie więcej niż produkt surowy. Witaminy te korzystnie wpływają m.in. na układ nerwowy, przemianę materii, regenerację tkanek, funkcjonowanie mózgu