TOP 10 produktów, które mają najwięcej naturalnej witaminy C. Cytryna wcale nie jest w czołówce

Właściwości witaminy C

Kwas askorbinowy ma działanie wzmacniające i wspomagające układ krążenia. Jest skutecznym przeciwutleniaczem, zwalcza wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia się. Dlatego też powszechne jest jego wykorzystanie w kosmetologii. Serum, kremy, maski i czysta witamina C – to tylko część zastosowania go dla skóry. Są badania, które potwierdzają działanie przeciwnowotworowe witaminy C.

Organizm człowieka nie wytwarza kwasu askorbinowego. Możemy go dostarczyć w formie suplementów oraz jedząc warzywa i owoce. Witamina C w naturalnych produktach jest bardziej aktywna niż ta syntetyczna. Lepiej się wchłania. Dłużej się utrzymuje w organizmie. Poza tym jest to ekonomiczne rozwiązanie – jedzenie i tak dostarczamy do organizmu, a nie wydajemy dodatkowo pieniędzy na tabletki czy krople, by witaminę C wprowadzić do organizmu. Niektóre produkty zawierające witaminę C (jak np. pokrzywę, rokitnika czy jarzębinę) możemy pozyskać za darmo z przydomowych ogrodów.