To najmodniejsze paznokcie na maj 2022. Zobacz pomysły, inspiracje i wzory na wiosnę oraz komunię - zdjęcia od stylistek [1.05. 2022]

Majowe "paznokciowe trendy" zdominowały intensywne kolory - m.in. pomarańcz, limonka, zieleń, fiolet. Stylistki są zgodne, że ich klientki zatęskniły już za latem. Wśród ulubionych barw miłośniczek manicure na maj 2022 mamy także odcienie różu. Modne są paznokcie zarówno w odcieniu wyrazistej fuksji, neonowej maliny, jak i delikatny pastelowy róż. W maju odbywają się liczne uroczystości komunijne, więc sporo pań chce mieć elegancki, stylowy manicure. Polecane są stylizacje zbliżone do "ślubnych" - w jasnych odcieniach. Wybierana jest biel, ecru, beż, róż, często ozdobione złotymi lub srebrnymi wzorami i cyrkoniami. Hitem jest wzór marmuru.

#wiosennepaznokcie to także pastelowe barwy - np. odcienie błękitu, żółtego, pistacji, koralowego, fioletowego. Do salonów kosmetycznych szturmem wkroczył także kolor wiosny, czyli zieleń - do wyboru pastelowa, soczysta i neonowa.