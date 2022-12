To można wyczyścić i odświeżyć octem. Zobacz 10 domowych sposobów na sprzątanie

Ocet (łac. acetum) powstaje w wyniku naturalnej fermentacji octowej alkoholu. Najbardziej popularny jest ocet spirytusowy, czyli wodny roztwór kwasu octowego o stężeniu do 10 proc.

Ocet jest popularny w kuchni – służy do zakwaszania i konserwacji. Jednak możemy go także wykorzystać jako ekologiczny środek do czyszczenia różnych powierzchni. Ma bowiem działanie antyseptyczne, bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne. Świetnie nadaje się do czyszczenia i odświeżania rozmaitych powierzchni w łazience, kuchni i pokoju. Raczej nie należy go rozpylać, ponieważ może podrażnić drogi oddechowe. Nakładamy szczoteczką, gąbka lub szmatką, często po rozcieńczeniu wodą.