Te psy z Golubia-Dobrzynia trafiły do schroniska pod Grudziądzem. Możesz je adoptować - zobacz zdjęcia

Temat bezdomnych zwierząt wielokrotnie pojawiał się sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Radna Dominika Piotrowska systematycznie prosiła i apelowała o promocję bezdomnych psów i możliwość ich adopcji.

- W ostatnim czasie miasto Golub-Dobrzyń zmieniło umowę w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Teraz trafiają one do schroniska pod Grudziądzem. Placówka ta ma stronę internetową z niezbędnymi informacjami, wrzuca zdjęcia naszych piesków. Warto to miejsce promować, zachęcać naszych mieszkańców do adopcji, by czworonogi tam miały tymczasowy dom, a docelowo trafiały do domów prywatnych - mówi radna Dominika Piotrowska.