Takie są najtańsze mieszkania na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. TOP 10 ofert - ceny od 32 do 79 tys. zł

Ceny nowych mieszkań na poziomie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych za metr już nie dziwią. Globalna kwota kilkuset tysięcy za własne M przerasta jednak finansowe możliwości wielu osób. Alternatywą może być mieszkanie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, do remontu. Znaleźliśmy w Kujawsko-Pomorskiem takie mieszkania. Są oferty z powiatu brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, nakielskiego. Ceny zaczynają się już od 32 000 zł (900 zł/m2). Te najdroższe z prezentowanych ofert nie przekraczają 80 tys. zł. Jeśli chodzi o metraż to są mieszkania wielkości pokoju - od 20m2 do 57m2.