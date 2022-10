Takie są najdroższe mieszkania w powiecie golubsko-dobrzyńskim [październik 2022]. Zobacz oferty

Najdroższe mieszkania w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach

Sprawdziliśmy oferty najdroższych mieszkań na Otodom.pl w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ceny nieruchomości dochodzą do 362 tysięcy złotych. Wśród najdroższych ofert są mieszkania, które wymagają wykończenia, bo to stan deweloperski. Mają za to potencjał i możliwość dostosowania wnętrz do swoich potrzeb.