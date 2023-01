Takie są modne sukienki na studniówkę - od XS do XXL. Zobacz zdjęcia stylizacji na studniówkę 2023 z butików

Studniówka to wyjątkowa okazja, pierwszy "poważny bal". Wymaga więc wyjątkowej oprawy. Wymagana jest elegancja. W tym roku dominują błyszczące kreacje - brokatowe, cekinowe, z kamieniami, aplikacjami, dżetami. Najbardziej popularna jest czerń. Ponadto króluje srebro, złoto, bordo, butelkowa zieleń, granat. Jest spory wybór długich sukienek, idealnych na wielkie wyjście. Ważne, by kreację do figury. Drobne panie mogą pozwolić sobie na niemal wszystkie fasony. Jeśli chcemy ukryć mankamenty, mogą pomóc sukienki rozkloszowane, kopertowe, ściągane w talii gumką, troczkami czy paseczkiem. Gładkie, śliskie materiały eksponują niedoskonałości sylwetki. Kluczowe jest to, by po prostu dobrze się czuć, by sukienka nie krępowała ruchów.