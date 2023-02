Takie są modne paznokcie na luty [1.02 2023]. Zobacz stylizacje, wzory, kolory na zimę - zdjęcia manicure od stylistek

Wśród ulubionych kolorów miłośniczek manicure na luty 2023 nadal królują odcienie intensywne, ciemne kolory - butelkowa zieleń, bordowy, granatowy. W związku z walentynkami hitem jest także czerwień. Wiele pań decyduje się również na typowe zimowe barwy - biel, ecru, szarości, czy bardzo ciemny granat i czerń przypominające niebo. Nadal na topie są błyszczące kolory pasujące do wieczorowych i koktajlowych stylizacji - fioletowy, chabrowy, grafit, srebrny, czarny. Brokatowe wykończenie to zdecydowanie "paznokciowy trend" lutego 2023 - nadaje paznokciom odświętny wygląd, idealnie nadaje się na karnawałową imprezę. Można brokat stosować na wszystkie paznokcie lub tylko na jeden, dodając delikatnego blasku dłoni. Jeśli decydujemy się na spokojną barwę "nude", to świetnym patentem na jej lekkie podkręcenie jest dodanie innego koloru np. do jasnych barw super wygląda kontrast ze złotem, bordowym, zielenią czy czernią. Jest także spore grono zwolenniczek nieśmiertelnego różu - i fuksjowego, i pudrowego. Wiele pań decyduje się na kolor niebieski, który idealnie pasuje do jeansów, stylizacji w kolorze nude.