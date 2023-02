Takie są modne meble kuchenne. Zobacz efekty pracy i projekty Dariusza Wardziaka, znanego jako "Stolarz Szelągowskiej"

Darek Wardziak to stolarz i projektant mebli z ponad 20-letnim doświadczeniem. Cechuje go pasja tworzenia, kreatywność. Popularność zyskał dzięki programom telewizyjnym, m.in. Doroty Szelągowskiej („Dorota was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”). Dostał też własny program „Darek solo”.

Niezwykle często w jego realizacjach pojawiają się meble kuchenne.