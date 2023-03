Takie są modne fryzury na 2023 rok. Koloryzacja air touch to HIT- zobacz zdjęcia z salonów fryzjerskich

- Ostatnio metoda air touch przypadła Wam baaardzo do gustu ale nie wszyscy wiedzą czym wyróżnia się ta technika. W dosłownym tłumaczeniu mamy do czynienia z dotykiem powietrza. W praktyce na włosach jest kilka odcieni, które się płynnie przenikają, a jeden odcień w drugi przechodzi bardzo miękko. Dzięki tej metodzie włosy mają optycznie znacznie większą objętość. Na początku włosy dzieli się na niewielkie pasma, które przedmuchuje się suszarką. Wydmuchanie powietrzem sprawia, że część włosów wypada z pasma. To właśnie przez dmuchanie powietrzem, koloryzacja zyskała swoją nazwę. Koloryzacja Air Touch to idealna propozycja dla osób chcących cieszyć się naturalnie wyglądającymi włosami. Efekty utrzymują się od kilku miesięcy do nawet roku! - informuje Studio Fryzur Patrycja Tekielska.