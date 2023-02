Takie są korzyści picia soku z buraka. Poznaj 10 zalet i właściwości buraków

Sok z buraków jest łatwy w przygotowaniu. Jego podstawową zaletą jest to, że posiada właściwości lecznicze.

Jakie witaminy i minerały zawiera burak?

Jak zrobić sok z buraka?

Potrzebna jest sokowirówka lub wyciskarka. Sok z sokowirówki powinien być spożywany w dniu zrobienia, po odstaniu przynajmniej 30 minut od wyciśnięcia, by się odgazował i był łagodniejszy dla żołądka. Sok zrobiony w wyciskarce wolnoobrotowej jest bogaty w błonnik, witaminy i minerały. Ponadto może przechowywany w lodówce przez 5-7 dni.

Ile dziennie pić soku z buraków?

Zaczynamy wprowadzenie soku do diety w formie niewielkiej dawki, około 1/5 szklanki soku. Można rozcieńczyć wodą lub innym płynem. Docelowo dochodzimy do dawki 200 ml soku dziennie. Warto sok pić na czczo, bo to zwiększy przyswajanie żelaza oraz pozwala uniknąć problemów trawiennych.