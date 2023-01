Tak wyglądała studniówka 2023 Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia i wideo

Studniówkę w sali Wenecja Płonnem otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Piotr Wiśniewski.

– Przed Wami 100 dni do egzaminu dojrzałości. Jednak dzisiejszy wieczór to czas wspaniałej, szampańskiej zabawy. Wierzę, że te 100 dni do matury wystarczy na powtórzenie materiału i egzamin pójdzie Wam dobrze. Dziś jednak nie myślimy o nauce – mówił Piotr Wiśniewski.