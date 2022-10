Tak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska [19.10.2022], związana z Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie prywatne zdjęcia gwiazdy

Małgorzata Dorota Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 1971 we Wrocławiu. Wychowywała się w Toruniu

Jest córką pedagogów - doktora nauk pedagogicznych Leszka Kożuchowskiego i nauczycielki Jadwigi Kożuchowskiej. Ma dwie młodsze siostry Maję i Hannę. To niekwestionowana gwiazda szklanego i wielkiego ekranu, a także scen teatralnych.

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1994. Po studiach dołączyła do zespołu warszawskiego Teatru Dramatycznego (grała w nim do 2005). Następnie (do 2014) związana była z Teatrem Narodowym. Współpracowała z teatrami: Na Woli, Komedia i IMKA, z Narodowym Centrum Kultury, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej.

Popularność zyskała dzięki filmowym i serialowym rolom: w "Kilerze" (1997), "Kiler-ów 2-óch" (1999), "M jak miłość" (2000–2011), "Zróbmy sobie wnuka" (2003), "Tylko miłość" (2007–2009), "Rodzinka.pl" (2011–2020), "Prawo Agaty" (2012–2015). Jej głos mogliśmy usłyszeć w animacjach ("Madagaskar", "Alicja w Krainie Czarów").