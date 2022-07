Start pierwszego etapu III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny" w Golubiu-Dobrzyniu Karolina Rokitnicka

W piątek 29 lipca powiat golubsko-dobrzyński stał się areną III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny". Jest to jedyna nie tylko w województwie, ale także kraju impreza kolarska dla kobiet, wpisana do kalendarza UCI. Potrwa do niedzieli 31 lipca.