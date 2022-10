Sprawdzamy czy w Kujawsko-Pomorskiem zakończyła się utylizacja śniętych ryb z Odry Redakcja Polska Press

Śnięte ryby z Odry trafiły do specjalistycznych spalarni. Te z zachodniopomorskiego utylizowała m.in. firma Hetman, która ma swój zakład w Kujawsko-Pomorskiem, w Olszówce pod Golubiem-Dobrzyniem

Kilka ciężarówek śniętych ryb z zachodniopomorskiego odcinka Odry przyjechało w sierpniu do Kujawsko-Pomorskiego, a konkretnie do Spalarni Odpadów Zwierzęcych Hetman w Olszówce pod Golubiem-Dobrzyniem. Sprawdzamy co się z nimi stało i czy zdarzają się nowe transporty.