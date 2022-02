Sprawdzamy co z rozbudową gazociągu w Golubiu-Dobrzyniu

- Potrzebna jest tylko decyzja dotycząca realizacji inwestycji, jednak z różnych przyczyn, niezależnych od Samorządu oraz Oddziału PSG w Bydgoszczy, nie może ona zapaść. Zarząd PSG podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji wszelkich nowych zadań inwestycyjnych do odwołania, na terenie całego kraju. Niestety, dotyczy to również naszego miasta. Spowodowane jest to m. in. zawirowaniami na rynku światowym, wzrostem cen gazu oraz kosztów wybudowania sieci. Wszystko to znacznie przedraża koszty inwestycji. PSG wstrzymało również podpisywanie wszelkich nowych umów, nie tylko dotyczących budowy sieci, ale nawet budowy przyłączy, niezależnie czy chodzi o niewielki budynek mieszkalny, czy też ogromne budynki wielorodzinne czy usługowe, które mogłyby generować wielu odbiorców gazu – informuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.