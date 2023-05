Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody

Co to jest soda oczyszczona?

Soda oczyszczona jest łatwo dostępna i ekologiczna, a do tego ma bardzo wiele pozakulinarnych zastosowań. Warto wiedzieć, że soda oczyszczona to potoczna nazwa wodorowęglanu sodu (NaHCO3). To nieorganiczny związek chemiczny, występujący w naturze (również w ludzkim organizmie). Pozyskuje się go z tzw. sody śnieżnej (trony) w wyniku różnych procesów, obejmujących m.in. gniecenie, wypłukiwanie, podgrzewanie, dodaje się także dwutlenek węgla.

