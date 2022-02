Ścieżki spacerowe do 65 km od Golubia-Dobrzynia. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 19 - 20 lutego?

Trasy spacerowe w okolicy Golubia-Dobrzynia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Golubia-Dobrzynia, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w Golubiu-Dobrzyniu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w Golubiu-Dobrzyniu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🌳 Trasa spacerowa: Ciche

Stopień trudności: 1

Dystans: 12,57 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 915 m

Suma zejść: 873 m

Wojciechstypa poleca trasę mieszkańcom Golubia-Dobrzynia

W końcu sezon 2017 rozpoczęty, pogoda zaczyna dopisywać i ruszamy na trasy dookoła jezior Pojezierza Brodnickiego. Dzisiaj na tapetę bierzemy jez. Ciche, a przy okazji małe jeziorko Karaś pomiędzy Cichym a Zbicznem.

