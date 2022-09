Są kontrowersje w sprawie konkursu na stanowisko w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wywołał sporo kontrowersji.

- Po co robić taki konkurs na rzekomo wolne miejsce pracy, skoro bierze w nim udział urzędnik, który pracuje od kilku miesięcy w tym wydziale, startował w wyborach do Rady Miasta z komitetu pana burmistrza? - pyta nasza Czytelniczka. - To nie w porządku wobec mieszkańców, strata czasu innych kandydatów, ale pokazuje jak działa miasto, urząd i burmistrz, skoro konkurs na urzędnika "wygrywa" osoba z wieloletnim doświadczeniem gastronomicznym.

Do konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zgłosiło się 6 kandydatów.

- Konkurs na to stanowisko został ogłoszony i rozstrzygnięty zgodnie z procedurami. Kandydat, który został wybrany do zatrudnienia, uzyskał największą ilość punktów z oceny merytorycznej złożonej oferty, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu. Osoba, która uzyskała największą ilość punktów w konkursie była i jest do chwili obecnej pracownikiem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, natomiast komisja konkursowa nie ma uprawnień w zakresie oceny poglądów politycznych kandydata do pracy, czy też jego wcześniejszego uczestnictwa w wyborach powszechnych – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Agnieszkę Błażejewską z UM w Golubiu-Dobrzyniu (obecnie urzędniczkę, także kandydującą do Rady Miasta w wyborach 2018 z ugrupowania burmistrza NAS).