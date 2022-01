Ratownicy medyczni z powiatu golubsko-dobrzyńskiego pokazują jak wygląda ich praca

- Nasze ambulanse przejechały około 250 tys. km w ciągu roku – informuje Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Większość wezwań dotyczyła naszego powiatu, ale było także kilkadziesiąt wyjazdów do Rypina i Wąbrzeźna, po kilkanaście do Chełmży i Torunia oraz kilka do Brodnicy. Wszystkich wyjazdów było 3461. To około 600 więcej niż w latach wcześniejszych. Prawie połowa (1654) akcji została zakwalifikowana jako stan nagłego zagrożenia. 88 wyjazdów zakończyło się stwierdzeniem zgonu. Nagłe urazy stanowiły ponad 10 proc. interwencji. Było ich 363. Do szpitali trafiła ponad połowa pacjentów, którym pomagali ratownicy. Odnotowano 1642 hospitalizacje.

W minionym roku nasi ratownicy wykonali 1589 testów wykrywających COVID-19, średnio 4,3 testu dziennie. Ponad 10 proc. (170 testów) dało wynik pozytywny.