Ranking plaż nad Bałtykiem - TOP 17. W te miejsca mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic jeżdżą nad Morze Bałtyckie

Lubimy wypoczywać nad wodą. Nawet jeśli ciągnie nas w góry, to nie ma mowy, żeby od czasu do czasu nie pojechać nad Bałtyk. Choć nad polskim morzem pogoda bywa kapryśna, choć bywa tu też drogo, to chętnie wracamy i mamy swoje ulubione miejscówki.

Niektórzy wolą wiatr we włosach, inni dziką plażę i las za plecami, jeszcze inni wolą dużo piasku, albo bliskość miasta, gdzie da się dobrze zjeść i zabawić.

Na podstawie informacji o Waszych ulubionych miejscach nad morzem, jakie podaliście na naszych profilach facebookowych, stworzyliśmy ranking miejscowość nad Bałtykiem, które mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic, jak sądzimy najchętniej odwiedzają.

Wielu z nas wybierze się nad Morze Bałtyckie. Są turyści, którzy lubią być zaskakiwani, więc co roku lato spędzają w innym miejscu. Są jednak i tacy, którzy mają swoje ulubione plaże, hotele, restauracje i nie wyobrażają sobie wakacji w innym kurorcie.