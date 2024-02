Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Otrzymaliśmy wiadomość od wolontariuszki WOŚP w sprawie paczki komendanta policji w Golubiu-Dobrzyniu licytowanej podczas imprezy w mieście. Były w niej produkty lokalnej firmy, przeterminowane. Pojawiły się pytania o stosunek policji do WOŚP.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [9-11 lutego 2024]?

2024 rok jest szczególnym czasem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Dokładnie dwieście lat temu młody Fryderyk Chopin przyjechał do Szafarni na wakacje do swojego szkolnego kolegi Dominika Dziewanowskiego. Dla upamiętnienia okrągłej rocznicy w ośrodku planowane są liczne wydarzenia kulturalne. Zobaczcie wideo!