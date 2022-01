Przegląd prasy 30.01.2022 Golub-Dobrzyń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Golubia-Dobrzynia

W Kujawsko-Pomorskiem w porywach może wiać nawet z prędkością do 120 km/h. Lokalnie mogą pojawić się burze.

„Jak wierzysz k...o w Boga, to zacznij się modlić, bo żywa stąd nie wyjdziesz” - miał powiedzieć Adam B., do swojej ofiary 68-letniej Krystyny. To była okrutna zbrodnia. Oprawca maltretował kobietę ponad godzinę: wbijał gwoździe, uderzał popielniczką, próbował skręcić kark. Zgwałcił. Grozi mu 15 lat więzienia.