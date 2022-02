Przegląd prasy 17.02.2022 Golub-Dobrzyń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Golubia-Dobrzynia

Trwa nabór chętnych osób do uzyskania, bezpłatnego lub częściowo odpłatnego, wsparcia w postaci „opaski bezpieczeństwa”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi lub chorymi. Zapisy prowadzą ośrodki opieki miasta i gminy Golub-Dobrzyń.

Większość z nas na co dzień korzysta z kont bankowych. To właśnie tam otrzymujemy wypłatę, coraz więcej świadczeń. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest kilka sytuacji, w których bank może zablokować nasze konto. Oczywiście muszą być spełnione do tego pewne przesłanki. Sprawdźcie, w jakich sytuacjach bank może zablokować nasze konto.