Przegląd prasy 11.01.2022 Golub-Dobrzyń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Golubia-Dobrzynia

Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla pań, które się z tym zgadzają mamy propozycje manicure na styczeń 2022 r. Zobaczcie jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na zimę i karnawał. Stylistki paznokci i kosmetyczki z Wąbrzeźna pokazały zdjęcia ozdobionych przez nie paznokci na Instagramie, a my prezentujemy je w naszej galerii.

Pochodzący z Brodnicy aktor Paweł Góral, który po zakończeniu edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy zdecydował się na naukę w Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku zarządzanie jest obecnie znanym aktorem teatralnym i filmowym. Do tej pory mogliśmy go zobaczyć w spektaklach, w serialu "M jak miłość", w licznych reklamach czy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wraz z rozpoczęciem nowego 2022 roku premierę miał pierwszy singiel Pawła Górala "Jestem tu i teraz". Rodowity brodniczanin odpowiedział nam na kilka pytań dotyczących jego kariery.

Planujesz ślub w tym roku? Tak, wiemy, planowanie w dobie pandemii i ciągle pojawiających się, czasami z dnia na dzień ograniczeń, nie jest łatwe. Ale moda ślubna nie próżnuje. Zmienia się z roku na rok. No popatrzcie! Już do lamusa odchodzą syrenie ogonki, nawet koronek jakoś mniej na wybiegach mody ślubnej. Za to królują tiule, szlachetne żakardy i styl boho. Ale znajdą się też kroje dla tych panien młodych, które chcą iść w sukience "królewny".