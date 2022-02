Przedsiębiorcy z gminy Kowalewo Pomorskie oburzeni lokalnymi decyzjami napisali list do radnych i burmistrza

Przedsiębiorców, którzy przygotowali list, zbulwersowały m.in. uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz wysokości wynagrodzenia burmistrza. Nazywają je „niewyobrażalną dla przeciętnego obywatela podwyżką uposażenia”.

- Szanowni Państwo, Wy – jako elita intelektualna Naszej Gminy, otrzymaliście od społeczeństwa kredyt zaufania w formie mandatów do Rady Miejskiej. Tymczasem Państwa ostatnie decyzje uchwałodawcze dowodzą, że nie solidaryzujecie się ze społeczeństwem, które to z dnia na dzień otrzymało bieżące rachunki wyższe nawet o kilkaset procent, uzyskując jednocześnie – na mocy „Polskiego Ładu” – dochody niższe niejednokrotnie o kilkaset złotych. Na ironię zakrawa fakt, iż w głosowaniu nad wyżej wymienionymi uchwałami byliście Państwo prawie w 100% jednogłośni! Czyżby to pieniądze tak mocno jednoczyły? A co ze składanym przez Państwa ślubowaniem? Gdzie tutaj godność i dobro mieszkańców? Próżno doszukiwać się racjonalnych odpowiedzi – uważają przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Działamy Razem. - Chcemy jasno podkreślić, że problemem nie są podwyżki same w sobie, ale ich wysokość i czas uchwalenia. Nie dość, że sytuacja w kraju jest zła, to równie zła jest sytuacja Naszej Gminy. Już niejednokrotnie staraliście się Państwo o długoterminowy kredyt z zamiarem przeznaczenia go na bieżące funkcjonowanie, a nie na nowe inwestycje. My przedsiębiorcy – dobrze wiemy, że taki kredyt nie prowadzi do niczego innego, jak tylko do bankructwa i upadłości. Jak w racjonalny sposób wytłumaczyć fakt zaciągania kredytu na bieżące funkcjonowanie, jednocześnie przyznając sobie podwyżki? W przedsiębiorstwach, w takich sytuacjach szuka się oszczędności, natomiast Państwo dodatkowo obciążacie budżet gminy podwyżkami swoich wynagrodzeń. W naszej opinii jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i zagrażająca finansom Gminy.