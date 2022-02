Prasówka Golub-Dobrzyń 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Golubiu-Dobrzyniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 18.02 Golub-Dobrzyń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Golubiu-Dobrzyniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wszystko wskazuje na to, że z każdym dniem przybliżamy się do zniesienia obowiązujących obostrzeń covidowych. Ma to związek z ustępującą falą zachorowań. Na razie coraz więcej państw, w tym Polska, luzuje obostrzenia i zaczyna traktować COVID-19 podobnie jak inne choroby układu oddechowego. Niektórzy eksperci uważają, że to działania przedwczesne.